Производство компьютеров, оптики и лекарств выросло в Подмосковье

По итогам января-июня этого года промышленное производство в Подмосковье выросло на 5%. При этом обрабатывающая отрасль — на 5,2%. Об этом рассказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина со ссылкой на данные Мосстата.

Среди сфер промышленности наибольший рост показало производство компьютеров, электроники и оптики — на 30,1%, металлургии — 13,4% и текстиля — 11,2%.

Также выросла полиграфическая деятельность — на 16,5% и производство бумаги — на 10,8%. При этом немного замедлились темпы роста производства изделий из резины и пластмассы, продуктов, химических веществ и товаров из дерева.

За полгода в Подмосковье также выросло обеспечение электричеством — на 3,1%, водой и утилизацией отходов — на 1,2%.

Масленкина отметила, что регион стремится создать благоприятные условия для стимулирования и экономики и развития производства, не смотря на санкции и ограничения. Она напомнила о мерах поддержки, которые действуют для бизнеса. Это освобождение от некоторых видов налогов, а также новые гранты и субсидии, которые можно будет получить с 1 августа.

«Мы постоянно смотрим на ситуацию и адаптируемся под новые экономические реалии для своевременной и актуальной поддержки тех направлений, за которые мы отвечаем», — рассказала министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей. Это гранты для соцпредприятий и субсидии для выхода на маркетплейсы. Бизнес сможет получить их с 1 августа.