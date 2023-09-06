Подмосковье 06 сентября 2023, 12:44 Производство колбас в Подмосковье увеличилось более чем на 40% за 5 лет Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Выпуск колбасных изделий в Московской области за последние пять лет увеличился более чем на 40%. Во многом рост стал возможным за счет инвестиционных условий, созданных в регионе для развития производства.

«Промышленное производство в Московской области стабильно демонстрирует уверенный рост, особенно в сфере обрабатывающей промышленности. Значительные успехи, например, фиксируются в пищевой отрасли», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, пищевая промышленность Московской области продолжит развиваться. Например, только в части импортозамещения в регионе сейчас заявлено около 30 инвестпроектов в пищевой отрасли. Отмечается, что с начала текущего года промышленное производство региона выросло на 10,4%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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