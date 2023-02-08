08 февраля 2023, 13:04
Производство колбас по советским рецептам появится в Мытищах
Фермерское хозяйство «Еремино Поле» работает на рынке свыше 12 лет. Компания производит колбасы по советским рецептам и планирует открыть филиал в Мытищах.
Хозяйство находился в селе Петровское под Щелковым. В прошлом году производство начало закупать отечественное оборудование, среди которого — машина для запайки лотков.
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«Мы придерживаемся советской рецептуры, потому что это вкусно, правильно и честно по отношению к покупателю. Мы не собираемся ничего менять», — сказал заведующий производством, главный технолог Андрей Борисов.
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В этом году компания возобновляет сотрудничество с сетью супермаркетов «ВкусВиилл» — для нее будут изготавливать паштеты.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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