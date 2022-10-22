Производство керамики возродят в Коломне | 360°

Подмосковье 22 октября 2022, 15:59 Производство керамики возродят в Коломне

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Перспективы возрождения гончарного ремесла обсудили на форуме «Керамика из прошлого в будущее» в Коломне. Его участниками стали представители фарфоровых заводов, историки и молодые мастера.

Когда-то в Коломне мастера изготавливали кубышки, крынки и чашки. Гончарное производство здесь было хорошо развито. Символом гончарного ремесла Коломны является горшок — прочный и надежный.

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«В известном словаре великорусского языка встречается поговорка „крепок, как коломенский горшок“. Это говорит нам о том, что в Коломне в свое время развивалось гончарное ремесло, керамический промысел», — рассказала руководитель АНО «Центр культурно-исторического туризма «Коломенская верста» Екатерина Бочарова.

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Начало возрождению ремесла в Коломне уже положено. На средства гранта президентского Фонда культурных инициатив в Коломне открыли современную мастерскую. Она получила название «Добрая кружка». Двадцать молодых креативных мастеров летом прошли здесь учебу. Еще сотни желающих попробовать себя в роли гончара смогли это сделать на мастер-классах. Так у Коломны появился новый бренд.

«Гончарное дело, которое было утрачено, утеряно, будет возрождаться. Это очень хороший образовательный проект. Есть еще одна грань этого проекта — развитие малого бизнеса. Это развитие предпринимательства в городе», — отметила заместитель главы администрации городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Форум разделили на три части. Участники обсудили промышленный туризм на территории Подмосковья и познакомились с историей керамики. Последний этап касался образования и подготовки специалистов в данной отрасли.