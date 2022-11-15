Подмосковье 15 ноября 2022, 13:21 Производство керамики в Богородском округе создало 50 новых рабочих мест

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Инвестор из Санкт-Петербурга открыл в Богородском округе производство керамики. Компания «Паллада» будет выпускать вентилируемые фасады, кирпичи ручной формовки и черепицу, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На производстве создали 50 рабочих мест, позже это число возрастет до 350. Объем инвестиций превысил 200 миллиона рублей.

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«Помимо серийной продукции на предприятии будут выпускать интерьерную и экстерьерную керамику по индивидуальному заказу, в том числе для реставрации исторически значимых объектов Подмосковья», — добавила глава Мининвеста.

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«Паллада» также занимается реставрацией и воссозданием архитектурной художественной керамики. Генеральный директор компании Константин Лихолат рассказал, что новое производство улучшит логистику, сместив производство на юг.

«Есть ряд наработок, которые мы наконец сможем реализовать — на предприятии в Московской области есть для этого все технические условия: газ, электричество, необходимые площади», — отметил он.

Содействие компании оказывает Корпорация развития Московской области. Ее глава Владимир Слипенькин сообщил, что сейчас «Паллада» производит около двух тысяч квадратных метров черепицы в месяц, а благодаря расширению удастся выпускать в пять раз больше. Продукцию будут поставлять во все уголки страны.

«Причем речь идет не только о российских объектах — один из недавних заказов, выполненных предприятием, был отправлен в Грецию — это монументальные фасадные панно для храма Серафима Саровского в Салониках», — подчеркнул он.

На производстве будут использовать как российское, так и зарубежное оборудование.

Ранее зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву, что свыше трех тысяч предпринимателей Подмосковья получили поддержку с начала года. Благодаря этому в регионе создадут еще 15 тысяч рабочих мест.

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