«Такое в стране больше никто не делает». Кабельный завод для авиации расширил производство в Подмосковье

Производство кабельных систем авиационной отрасли расширили в Подмосковье. На территории ОЭЗ «Дубна» появилась новая линия, выпускающая токопроводящую медную жилу. Ее открыла корпорация «Промтех». Такой шаг обеспечил полный цикл кабельного производства для авиации России.

Здесь используют прогрессивные инновационные технологии. С помощью них проектируют и производят, например, кабельные бортовые системы для пассажирского лайнера нового поколения МС-21. Он не уступает зарубежным аналогам.

«Сегодня день рождения нового производства. Мы можем уже по праву называться кабельным заводом полного цикла», — сказал генеральный директор «Промтеха» Валерий Шадрин.

Эта корпорация — самый крупный инвестор на территории ОЭЗ «Дубна». Она объединяет пять компаний.

В России же это единственное предприятие по производству для авиапрома токопроводящих медных жил такого качества. То, что делаем мы, в нашей стране никто не делает Валерий Шадрин.

Министр инвестиций региона Наталья Егорова подчеркнула, что «Промтех» — это крупный работодатель. Здесь создали уже 1600 мест для специалистов. А в проекты корпорации инвестировали более шести миллиардов рублей.

«Новая производственная линия имеет большую значимость для отечественного авиапрома», — отметила она.

Получить все сведения об условиях реализации инвестиционных проектов в Подмосковье можно на портале invest.mosreg.ru или по номеру горячей линии 0150.