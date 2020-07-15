«Такое в стране больше никто не делает». Кабельный завод для авиации расширил производство в Подмосковье
Здесь используют прогрессивные инновационные технологии. С помощью них проектируют и производят, например, кабельные бортовые системы для пассажирского лайнера нового поколения МС-21. Он не уступает зарубежным аналогам.
«Сегодня день рождения нового производства. Мы можем уже по праву называться кабельным заводом полного цикла», — сказал генеральный директор «Промтеха» Валерий Шадрин.
Эта корпорация — самый крупный инвестор на территории ОЭЗ «Дубна». Она объединяет пять компаний.
В России же это единственное предприятие по производству для авиапрома токопроводящих медных жил такого качества. То, что делаем мы, в нашей стране никто не делаетВалерий Шадрин.
Министр инвестиций региона Наталья Егорова подчеркнула, что «Промтех» — это крупный работодатель. Здесь создали уже 1600 мест для специалистов. А в проекты корпорации инвестировали более шести миллиардов рублей.
«Новая производственная линия имеет большую значимость для отечественного авиапрома», — отметила она.
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