Производство яиц в Подмосковье выросло на 5,2%

Подмосковье произвело на 5,2% больше яиц в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

По его словам, с января в областных хозяйствах получили 94,6 миллиона яиц.

Производство яиц превысило прошлогоднее на 4,7 миллиона штук, то есть выросло на 5,2% Сергей Воскресенский.

В Московской области производят куриные, перепелиные и цесариные яйца.

«В сельскохозяйственных организациях произвели уже 62,1 миллиона штук, что на 6,9 миллиона больше, чем в прошлом году», — отметил Воскресенский.

Он уточнил, что на долю сельскохозяйственных организаций приходится 65,7% общего производства яиц в Подмосковье.