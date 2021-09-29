29 сентября 2021, 10:44
Производство яиц в Подмосковье выросло на 5,2%
Подмосковье произвело на 5,2% больше яиц в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.
По его словам, с января в областных хозяйствах получили 94,6 миллиона яиц.
Производство яиц превысило прошлогоднее на 4,7 миллиона штук, то есть выросло на 5,2%
Сергей Воскресенский.
В Московской области производят куриные, перепелиные и цесариные яйца.
«В сельскохозяйственных организациях произвели уже 62,1 миллиона штук, что на 6,9 миллиона больше, чем в прошлом году», — отметил Воскресенский.
Он уточнил, что на долю сельскохозяйственных организаций приходится 65,7% общего производства яиц в Подмосковье.