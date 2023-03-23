Подмосковье 23 марта 2023, 11:31 Производство измерительных приборов во Фрязине повысит эффективность благодаря нацпроекту

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Компания «Электронприбор» из Фрязина повысит свою эффективность за счет участия в национальном проекте «Производительность труда». Специалисты регионального центра компетенций помогут выявить и устранить недочеты системы, выстроенной на производстве.

«К участию в нацпроекте, позволяющему оптимизировать производство и снизить издержки без значительных финансовых затрат, уже подключились более 160 подмосковных компаний. Новый участник нацпроекта — компания „Электронприбор“, — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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На данном этапе уже опреден пилотный поток, который будет участвовать в нацпроекте: им стал процесс поставки готового изделия клиенту. Ожидается, что в конечном итоге время реагирования на пожелания клиента удастся сократить минимум в два раза, на 15-20% повысить эффективность работы сотрудников и оптимизировать складские запасы, сократив их на 10-15%.

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Также уже сформирована рабочая группа, участники которой прошли необходимое обучение. Следующие две недели сотрудники предприятия совместно с экспертами РЦК Московской области будут проводить картирование потока и займутся выявлением проблемных мест в офисных и логистических процессах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье вошло в число лидеров по реализации нацпроектов в 2022 году.

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