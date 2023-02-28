Подмосковье 28 февраля 2023, 15:44 Производство изделий из пластмассы запустят в Электростали в марте

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Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья проверили строительство завода по производству изделий из пластмасс и синтетических смол в Электростали. Работы по возведению объекта начались в 2021 году и завершатся в марте этого года.

В ходе визита инспекторы осмотрели системы дымоудаления и противопожарной сигнализации, а также выдали рекомендации по подготовке оборудования к комплексному испытанию.

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Компания «Химинвест» подала заявку на прфвизит через региональный портал госуслуг. При выполнении всех рекомендаций инспекторов Главгосстройнадзора, срок итоговой проверки для застройщика сократится с десяти до трех дней.

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