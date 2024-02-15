Подмосковье 15 февраля 2024, 18:29 Производство изделий из пластмассы нарастят в Солнечногорске Мининвест МО

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Подмосковная компания «РВ Пласт» построит новую производственную площадку в Солнечногорске. Это позволит увеличить объем изготовления продукции из пластмассы.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта по расширению производства изделий из пластмасс составит свыше 150 миллионов рублей. На новой производственной площадке будет создано не менее 25 рабочих мест для жителей Солнечногорского округа», — отметила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, новое предприятие запустят к концу 2024 года. На данный момент компания занимается производством товаров для строительных рынков по всей России. На предприятии изготавливают ведра, контейнеры, строительные тазы и другую продукцию.

На новой площадке в Солнечногорске установят современные термопластавтоматы, которые позволят изготавливать детали из разных видов пластика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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