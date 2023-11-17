17 ноября 2023, 17:39
Производство изделий из камня создаст 10 рабочих мест в Балашихе
В индустриальном парке «Соболиха» в Балашихе построит производство по обработке натурального и искусственного камня. На нем создадут 10 рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В рамках первого этапа строительства резидент ИП Малеванный Григорий Владимирович (Гранитороссо) возведет производственное здание площадью 832,8 квадратных метра, а рамках второго — еще одно, площадью 666,5 квадратных метра», — уточнили в ведомстве.
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В проект вложили 30 миллионов рублей. Предприятие заработает в третьем квартале 2025 года. На нем будут делать каменные столешницы и столы, ступени, подоконники, камины и другие изделия.
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Балашиха
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