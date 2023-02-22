Подмосковье 22 февраля 2023, 15:44 Производство инсулина в Серпухове увеличится вдвое в 2023 году

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Производственно-складской комплекс по сборке шприц-ручек с картриджами для инсулина построили в Серпухове вблизи уже существующего склада готовой продукции. После его ввода в эксплуатацию объем изготовления препарата увеличится в два раза — до 21 миллиона шприцев в год.

Объект возводили с июня 2012 года для компании «Герофарм».

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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили объект на соответствие проектной документации. В марте этого года они проведут итоговую проверку.

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Биотехнологическая компания «Герофарм» запустила в Подмосковье завод по производству инсулина в 2013 году. Для расширения предприятия организация взяла заем на сумму 1,8 миллиарда рублей.

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