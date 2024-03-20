Подмосковье 20 марта 2024, 16:05 Производство инновационных систем отопления запустят в Ступине в 2026 году Unsplash

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Производитель инновационных систем отопления «Луч Тепла» построит предприятие на участке, полученном по программе «Земля за 1 рубль» в Ступине. Инвестиции в проект составят 120 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе 30 рабочих мест.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, запуск производства запланирован на 2026 год.

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Сейчас «Луч Тепла» производит безынерционные системы отопления собственной разработки под брендом CALDOtech.

«На земельном участке площадью 2,2 гектара, предоставленном в аренду по льготной ставке за рубль в год, компания построит производственно-складской комплекс, который будет включать в себя склад сырья, производственную площадку и склад готовой продукции», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Генеральный директор компании Роман Овчинников заявил, что разработка предприятия посылает колебательные импульсы молекулам углерода в воздухе, тем самым равномерно нагревая его даже в самых дальних уголках помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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