Подмосковье 05 марта 2024, 13:24 Производство индейки в Подмосковье выросло на 40% после модернизации птичеводческих комплексов Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковные производители выпустили на 40% больше мяса индейки в 2023 году. Этого удалось достичь благодаря модернизации крупных птицекомплексов.

«В Подмосковье работают два крупных хозяйства, занимающихся выращиванием индейки. В них насчитывается 222 тысячи голов. Эти производители выступают и главными поставщиками диетического мяса на прилавки торговых сетей», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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В прошлом году объемы производства индюшатины нарастили на 40%. Это произошло после модернизации производств и внедрения передовых технологий.

«В рамках господдержки мы возмещаем часть затрат на приобретение инкубационных яиц до 20%. Эти деньги можно получить за каждое яйцо, купленное в период с 1 января по 30 ноября. В прошлом году объем поддержки составил 23,5 миллиона рублей», — добавил Мурашов.

«Егорьевская птицефабрика» и «Бронницкая птицефабрика» активно участвуют в производстве индейки в Подмосковье. Ассортимент продукции этих компаний включает охлажденное мясо, полуфабрикаты и деликатесы.

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