Подмосковье 17 августа 2023, 10:19 Производство холодильных и климатических установок создаст более 100 рабочих мест в Щелкове пресс-служба администрации городского округа Щелково

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Производственный комплекс компании Prostor строится в деревне Богосолово городского округа Щелково. Там будут выпускать холодильные и климатические установки. Всего предприятие создаст более 100 рабочих мест.

Председатель правления Россоюзхолодпрома Юрий Дубровин и его заместитель Альберт Кириллов посетили новый производственный центр в Щелкове. Они обсудили реализацию стратегии импортозамещения на предприятии и профессиональную подготовку кадров для отрасли.

Цеха предприятия Prostor оснащены самым современным оборудованием для токарных работ, резки металла, деревообработки, а также окрасочно-сушильными камерами и специализированными станками. Сейчас идет возведение второй очереди строительства и благоустройство территорий. Новые мощности позволят увеличить объемы производства климатических установок и травмобезопасных систем борта для ледовых арен.

«Щелково становится производственным центром Московской области. В нашем округе строятся, работают и расширяются именитые предприятия самых разных сфер деятельности. Все это способствует высокому уровню занятости населения, развитию экономики округа и уверенному движению по пути импортозамещения», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об устойчивом положении экономики и бюджета региона.

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