Подмосковье 12 декабря 2023, 11:11 Производство хлеба выросло на 7% в Подмосковье за 10 месяцев Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковные заводы выпустили более 27,4% от общего объема хлеба и хлебобулочных изделий в ЦФО в октябре. Объемы производства за 10 месяцев выросли на 7,2% к уровню 2022-го.

Пресс-служба Минсельхозпрод МО

«Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, за 10 месяцев 2023 года составил более 461 тысячи тонн. Это на 7,2% выше показателей к аналогичному периоду 2022 года. В Московской области в октябре произвели более 27,4% от общего объема хлеба в ЦФО и 8,9% от общероссийского объема», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Хлеб в Подмосковье пекут как на маленьких частных, так и на крупных заводах. Например, «Щелковохлеб» в первом квартале года выпек более 6,5 тысяч тонн продукции. А холдинг «Коломенское поле» — это лидер по производству хлебобулочных изделий в России. Компания включает в себя хлебозаводы в Дедовске, Балашихе и Подольске, а также в Москве.

Пресс-служба Минсельхозпрод МО

«Калининградхлеб» из Королева входит в десятку крупнейших хлебопекарных предприятий Подмосковья. Многим известен и «Рузский хлебозавод», который сегодня выпускает более 100 наименований продукции.

«Хлеб Сабурово» открывает новые направления в технологии хлебопечения. Изобретенный здесь способ производства батона «Нарезной» улучшил его качество, вкус, аромат и пористость. При этом экономичность производства повысилась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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