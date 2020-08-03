Производство хлеба расширили на заводе подмосковной Истры. Там появилось еще 250 рабочих мест

Завод «Дедовский хлеб» в подмосковной Истре повысил свою производительность за счет реконструкции. Здесь появились три новые линии выпуска продукции. Проект модернизации позволил создать еще 250 рабочих мест. Губернатор Подмосковья приехал проверить мощности обновленного предприятия.

В реконструкцию завода вложили 689 миллионов рублей. Сейчас здесь работают 350 человек, а средняя зарплата варьируется от 30 до 45 тысяч рублей.

Модернизация хлебобулочного цеха позволила увеличить объем производства и дать жителям работу. Сегодня здесь 50 вакансий. Губернатор Андрей Воробьев пообщался с коллективом и попробовал продукцию завода.

Он проинспектировал его работу вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Андреем Разиным.

Сегодня здесь трудятся уже 350 человек. И есть еще 50 дополнительных вакансий. Новая линия позволила создать порядка 250 новых рабочих мест Андрей Разин.

Истринский завод «Дедовский хлеб» включен в группу компаний БКК «Коломенский». Сейчас это один из ведущих хлебопекарных производителей России, занимающий седьмое место по обороту. При этом на рынке Москвы — второе.

Предприятие работало на всю мощность и во время пандемии, но с полным соблюдением всех новых мер безопасности. А главный ориентир завода — сохранение традиций русского хлебопечения, но в сочетании с новейшими технологиями.

Уверен, что многие жители и Подмосковья, и Москвы ели хлеб, булочки дедовского завода. Производитель сохранил русские традиции хлебопечения, но использует и современные технологии Андрей Воробьев.

В ассортименте завода свыше 180 видов продукции. Компания взяла за основу концепцию обеспечения организма витаминами, полноценными белками и микроэлементами.

Например, здесь выпускают хлеб лечебного направления — он содержит в себе пищевые волокна, йод, витамины. Это изделия с отрубями, добавлением орехов, сухофруктов, смесей злаковых и зерновых культур.

А ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что после снятия ограничений, вызванных коронавирусом, в Подмосковье вырос потребительский спрос. Недельные обороты на рынке товаров и услуг стали больше, чем до пандемии.