Производство хлеба расширили на заводе подмосковной Истры. Там появилось еще 250 рабочих мест
В реконструкцию завода вложили 689 миллионов рублей. Сейчас здесь работают 350 человек, а средняя зарплата варьируется от 30 до 45 тысяч рублей.
Модернизация хлебобулочного цеха позволила увеличить объем производства и дать жителям работу. Сегодня здесь 50 вакансий. Губернатор Андрей Воробьев пообщался с коллективом и попробовал продукцию завода.
Он проинспектировал его работу вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Андреем Разиным.
Сегодня здесь трудятся уже 350 человек. И есть еще 50 дополнительных вакансий. Новая линия позволила создать порядка 250 новых рабочих местАндрей Разин.
Истринский завод «Дедовский хлеб» включен в группу компаний БКК «Коломенский». Сейчас это один из ведущих хлебопекарных производителей России, занимающий седьмое место по обороту. При этом на рынке Москвы — второе.
Предприятие работало на всю мощность и во время пандемии, но с полным соблюдением всех новых мер безопасности. А главный ориентир завода — сохранение традиций русского хлебопечения, но в сочетании с новейшими технологиями.
Уверен, что многие жители и Подмосковья, и Москвы ели хлеб, булочки дедовского завода. Производитель сохранил русские традиции хлебопечения, но использует и современные технологииАндрей Воробьев.
В ассортименте завода свыше 180 видов продукции. Компания взяла за основу концепцию обеспечения организма витаминами, полноценными белками и микроэлементами.
Например, здесь выпускают хлеб лечебного направления — он содержит в себе пищевые волокна, йод, витамины. Это изделия с отрубями, добавлением орехов, сухофруктов, смесей злаковых и зерновых культур.
А ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что после снятия ограничений, вызванных коронавирусом, в Подмосковье вырос потребительский спрос. Недельные обороты на рынке товаров и услуг стали больше, чем до пандемии.