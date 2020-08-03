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    03 августа 2020, 14:56

    Производство хлеба расширили на заводе подмосковной Истры. Там появилось еще 250 рабочих мест

    Анастасия Аброськина , Екатерина Малашенко

    Завод «Дедовский хлеб» в подмосковной Истре повысил свою производительность за счет реконструкции. Здесь появились три новые линии выпуска продукции. Проект модернизации позволил создать еще 250 рабочих мест. Губернатор Подмосковья приехал проверить мощности обновленного предприятия.
    Производство хлеба расширили на заводе подмосковной Истры. Там появилось еще 250 рабочих мест | Изображение 1

    В реконструкцию завода вложили 689 миллионов рублей. Сейчас здесь работают 350 человек, а средняя зарплата варьируется от 30 до 45 тысяч рублей.

    Модернизация хлебобулочного цеха позволила увеличить объем производства и дать жителям работу. Сегодня здесь 50 вакансий. Губернатор Андрей Воробьев пообщался с коллективом и попробовал продукцию завода.

    Производство хлеба расширили на заводе подмосковной Истры. Там появилось еще 250 рабочих мест | Изображение 2

    Он проинспектировал его работу вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Андреем Разиным.

    Сегодня здесь трудятся уже 350 человек. И есть еще 50 дополнительных вакансий. Новая линия позволила создать порядка 250 новых рабочих мест

    Андрей Разин.

    Истринский завод «Дедовский хлеб» включен в группу компаний БКК «Коломенский». Сейчас это один из ведущих хлебопекарных производителей России, занимающий седьмое место по обороту. При этом на рынке Москвы — второе.

    Предприятие работало на всю мощность и во время пандемии, но с полным соблюдением всех новых мер безопасности. А главный ориентир завода — сохранение традиций русского хлебопечения, но в сочетании с новейшими технологиями.

    Уверен, что многие жители и Подмосковья, и Москвы ели хлеб, булочки дедовского завода. Производитель сохранил русские традиции хлебопечения, но использует и современные технологии

    Андрей Воробьев.
    Производство хлеба расширили на заводе подмосковной Истры. Там появилось еще 250 рабочих мест | Изображение 3

    В ассортименте завода свыше 180 видов продукции. Компания взяла за основу концепцию обеспечения организма витаминами, полноценными белками и микроэлементами.

    Например, здесь выпускают хлеб лечебного направления — он содержит в себе пищевые волокна, йод, витамины. Это изделия с отрубями, добавлением орехов, сухофруктов, смесей злаковых и зерновых культур.

    Производство хлеба расширили на заводе подмосковной Истры. Там появилось еще 250 рабочих мест | Изображение 4

    А ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что после снятия ограничений, вызванных коронавирусом, в Подмосковье вырос потребительский спрос. Недельные обороты на рынке товаров и услуг стали больше, чем до пандемии.

    Новости SMI.FM