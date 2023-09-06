Подмосковье 06 сентября 2023, 17:45 Производство готовой замороженной лазаньи нарастят в Домодедове Unsplash

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Агрохолдинг «Мираторг» в Домодедове увеличил мощность линии по производству лазаньи. В основе блюда — мясо собственного производства, мука твердых сортов пшеницы, томаты и соус бешамель.

«Теперь предприятие сможет производить до 200 тонн лазаньи в месяц. За час автоматизированная линия производит до пяти тысяч порций. На заводе оборудован отдельный цех, оснащенный мощной автоматизированной производственной линией», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Лазанью готовят на заводе с помощью автоматики. Машина засыпает ингредиенты, заливает воду, замешивает, раскатывает и режет тесто. Сотрудники не касаются даже упаковки — они получают на выходе готовые, плотно запечатанные коробки по 12 порций в каждой.

«Мираторг» выпускает более 500 наименований готовых блюд, 230 из которых производят на подмосковном заводе в Домодедове. Это супы, вторые блюда, салаты, хлеб и выпечка, замороженные овощи и ягодные смеси.