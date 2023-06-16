Подмосковье 16 июня 2023, 12:02 Производство горно-шахтного оборудования появится в Солнечногорске благодаря соглашению на ПМЭФ Автор фото: Константин Семенец

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Соглашение о строительстве заводов горно-шахтного оборудования подписали министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева и основатель компании «Гормаш Глобал» Алексей Каширский. Договор заключили на полях на ПМЭФ.

«Инвестор планирует вложить в проект около девяти миллиардов рублей. Новые производственные мощности появятся в городском округе Солнечногорск в 2025 году», — отметила Екатерина Зиновьева.

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Концерн планирует выпускать отечественное оборудование для строительства шахт, добычи твердых полезных ископаемых и ведения горных работ. Это погрузо-доставочные машины, шахтные самосвалы, буровые установки и вспомогательная техника.

Первую очередь заводов введут в течение двух лет, практически сразу начав производство. На проектную мощность концерн планируется вывести к 2027 году. Глава Мининвеста подчеркнула, что полный запуск проекта позволит создать четыре тысячи новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

«Московская область является уникальным местом для организации производства подобного типа. В настоящий момент мы получаем поддержку на всех уровнях. Например, сегодня рассматривается вопрос о выделении земельного участка и помощи в подключении к сетям», — сказал Алексей Каширский.

Основатель компании «Гормаш Глобал» отметил, что новый завод будет замещать импорт важнейшей продукции, прямо влияющей на технологический суверенитет России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.