    08 июня 2020, 10:24

    Производство гардин запустят в Раменском к 2022 году. Это альтернатива импорту из Турции и Китая

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Фабрика по производству гардин появится в Раменском к 2022 году. В проект инвестируют больше 63 миллионов рублей. Предприятие создаст альтернативу изделиям, импортируемым из Турции и Китая.
    Производство гардин запустят в Раменском к 2022 году. Это альтернатива импорту из Турции и Китая

    Соглашение об открытии заключили компания «ОСЬМИНОЖКА И КО» и подмосковный Мининвест. На фабрике будут выпускать гардинно-тюлевые и кружевные изделия.

    Прежде всего это обеспечит рынок отечественным продуктом. Также компания планирует экспортировать изделия в страны СНГ.

    В областном Мининвесте фирме помогли составить проектную документацию. Благодаря этому соглашение с ней подписали в первом полугодии. Об этом рассказала министр инвестиций региона Наталья Егорова.

    Оперативная отработка заявок, разнообразные меры поддержки, начиная от подбора участка и заканчивая финансовой помощью, делают наш регион еще более привлекательным для инвесторов

    Наталья Егорова.

    Подробности о запуске проектов в Подмосковье и обо всех мерах поддержки бизнеса можно найти на инвестиционном портале invest.mosreg.ru или узнать по телефону 0150.

    Рост предприятий дает преимущества области. В прошлом году Подмосковье стало лидером среди регионов России в рейтинге инвестиционной привлекательности.