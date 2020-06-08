Производство гардин запустят в Раменском к 2022 году. Это альтернатива импорту из Турции и Китая
Соглашение об открытии заключили компания «ОСЬМИНОЖКА И КО» и подмосковный Мининвест. На фабрике будут выпускать гардинно-тюлевые и кружевные изделия.
Прежде всего это обеспечит рынок отечественным продуктом. Также компания планирует экспортировать изделия в страны СНГ.
В областном Мининвесте фирме помогли составить проектную документацию. Благодаря этому соглашение с ней подписали в первом полугодии. Об этом рассказала министр инвестиций региона Наталья Егорова.
Оперативная отработка заявок, разнообразные меры поддержки, начиная от подбора участка и заканчивая финансовой помощью, делают наш регион еще более привлекательным для инвесторовНаталья Егорова.
Подробности о запуске проектов в Подмосковье и обо всех мерах поддержки бизнеса можно найти на инвестиционном портале invest.mosreg.ru или узнать по телефону 0150.
Рост предприятий дает преимущества области. В прошлом году Подмосковье стало лидером среди регионов России в рейтинге инвестиционной привлекательности.