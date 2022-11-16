Подмосковье 16 ноября 2022, 11:42 Производство форели появится в Наро-Фоминске

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Производство по выращиванию форели построят в Наро-Фоминске. Там будут выращивать рыбу в промышленных масштабах — до тысячи тонн в год. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

В ходе первой очереди проекта ООО «Аквафабрика» построит сельхозкомплекс площадью 1440 квадратных метров. Там применят собственную технологию выращивания рыбы. Ее разработали с учетом отечественного и зарубежного опыта.

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«Аквафабрика» использует разработки технологий СССР, России, Дании, Норвегии и Израиля. В проект инвестируют 110 миллионов рублей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.

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