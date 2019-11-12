Производство фильтров и медицинской одежды появится в Луховицах. Оно обеспечит 50 рабочих мест

В Луховицах началось строительство завода по производству изделий из нетканых материалов — фильтров, лицевых масок, медицинской одежды и прочего. Он будет оснащен высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим минимальное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

ООО «Фарк» будет выпускать более 1 миллиона готовых изделий в год. Запуск производства планируется осуществить в два этапа со сроками реализации 2020–2021 годы.

Численность работников на предприятии составит не менее 50 человек, а средняя заработная плата — 60 тысяч рублей. Объем финансовых инвестиций составит 100 миллионов рублей. В аренду сроком на 10 лет получен земельный участок площадью более 1,5 гектара. Стройка уже началась, сейчас идет обустройство ямочного фундамента. Окончание первого этапа запланировано на I квартал 2020 года.

Гендиректор ООО «Фарк» Роман Шестаков уточнил, что сейчас реализуется строительство первой очереди, а всего их будет три. Все три здания промышленного предприятия расположатся рядом друг с другом, а между ними построят большую выездную площадку. Объем инвестиций на начальном этапе составит до 50 миллионов рублей.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

«Начнем с 15 рабочих мест, постепенно их количество увеличим до полсотни. Запуск первой очереди запланирован на II квартал следующего года. Мы справляемся обычно в сроки, и думаю, быстро пройдем все намеченные этапы. Хотел бы поблагодарить администрацию городского округа Луховицы за участие — содействие с их стороны очень ощутимо», — сделал акцент Роман Шестаков.

Местная жительница Елена Фирсова убеждена, что новые рабочие места очень нужны округу, тем более, как сказала Елена, завод всегда предлагает хорошие зарплаты. «У нас многие в Москву ездят каждый день, потому что тут устроиться не могут. Завод будет находиться в удобном месте — это в промзоне, но недалеко от центра. Я думаю, Луховицы только скажут спасибо за это», — выразила уверенность Елена Фирсова.

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков одобрил расположение будущего завода, так как рядом расположены уже действующие производства — фабрика финско-шведской компании Stora Enso и завод японской фирмы «СМСи-Рус», а немного далее «Диаскан».

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

«У нас тут промзона. Но очень удобно ездить будет персоналу, так как недавно мы тут положили окружную дорогу. Хочу сказать инвесторам спасибо за реализацию этого проекта на нашей земле, за активную безотлагательную работу. Это очень важно — развивать предприятие быстрыми темпами. Подмосковье идет вперед, и создание новых рабочих мест позволяет нам и проблему занятости населения решать, и увеличивать поступление налогов в бюджет», — отметил Владимир Барсуков.

По словам главы Луховиц, очень важно развивать объемы инвестиций. «Мы делаем все, чтобы инвесторам было комфортно, и они видели поддержку власти», — заключил Владимир Барсуков.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Как напомнила министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова, Московская область занимает третье место в России по количеству малого и среднего бизнеса. И на сегодняшний день этот показатель по сравнению с 2018 годом вырос до 1,12 тысячи человек. Также Подмосковье занимает четвертое место по темпам прироста малого и среднего предпринимательства.

«За прошлый год малым и средним предпринимательством Московской области уплачено 205 миллиардов рублей налогов, что составляет около 25% от общей суммы налогов. Это позволяет расширять возможности региона в сфере благоустройства городов, строительства новых школ», — заключила Наталья Егорова.