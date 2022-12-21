21 декабря 2022, 22:40
Производство энергосберегающего оборудования расширили в Истре
Производитель энергосберегающего оборудования для инженерных систем из Истры расширил предприятие. В строительство нового производственного корпуса компания «Ридан» вложила 925 миллионов рублей, рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
« Таким образом, суммарный объем инвестиций в проект превышает 2,7 миллиарда рублей.В результате расширения на предприятии создано 50 новых рабочих мест «, — уточнила зампред.
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Компания «Ридан» работает в Подмосковье с 2006 года. Завод выпускает устройствадля регулирования и поддержания температуры, блочные тепловые пункты и запорную арматуру. На предприятии трудоустроено около тысячи жителей Подмосковья, некоторые из них работают в компании более 10 и даже 20 лет.
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