Подмосковье 21 декабря 2022, 22:40 Производство энергосберегающего оборудования расширили в Истре Официальный сайт компании «Ридан»

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Производитель энергосберегающего оборудования для инженерных систем из Истры расширил предприятие. В строительство нового производственного корпуса компания «Ридан» вложила 925 миллионов рублей, рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

« Таким образом, суммарный объем инвестиций в проект превышает 2,7 миллиарда рублей.

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Компания «Ридан» работает в Подмосковье с 2006 года. Завод выпускает устройства

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