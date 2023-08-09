Подмосковье 09 августа 2023, 13:22 Производство электроприборов во Фрязине нарастили на 40% благодаря нацпроекту Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Предприятие «Электронприбор» из Фрязина подвело итоги шести месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда». За это время там удалось снизить время протекания процессов на 40% и на 30% увеличить выработку.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприятие реализовало нацпроект на потоке процесса поставки заказа потребителям по итогам конкурсных процедур. Там применялись инструменты бережливого производства, рабочие места оборудовали дополнительными мониторами, а процесс упаковки товаров на складе стандартизировали.

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Благодаря сотрудникам Регионального центра компетенций были подготовлены сертифицированные инструкторы по бережливому производству, которые смогут тиражировать этот опыт на другие участки производственного процесса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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