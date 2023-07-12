Подмосковье 12 июля 2023, 15:10 Производство электрических теплых полов нового поколения запустили в Мытищах фото ГК "ССТ"

Читать 360tv в

Группа компаний «Специальные системы и технологии» из Мытищ начала производство электрических теплых полов нового поколения. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Инвестор специализируется на производстве нагревательных кабелей, систем электрообогрева и специальной электротехники. Первые теплые полы в компании начали делать еще в 1993 году, но в 2019-м производство временно приостановили.

Реклама

Теперь «Специальные системы» снова запустили производство, отвечая на растущую потребность российских потребителей. На заводе уже начали выпускать качественные теплые полы нового поколения, которые обладают улучшенными характеристиками. В год планируется поставлять около 700 тысяч комплектов.

Продукция будет выпускаться под торговыми марками «Русское Тепло» и OneKeyElectro. Основа теплого пола — нагревательный кабель, который укладывается под напольное покрытие в слой плиточного клея или в слой цементно-песчаной стяжки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в Подмосковье в этом году.