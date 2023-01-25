Подмосковье 25 января 2023, 12:51 Производство экспресс-тестов для выявления болезней у животных запустят в Дубне

Читать 360tv в

Компания «Уайт Сервис» выпустит первую партию экспресс-тестов для определения болезней животных в особой экономической зоне «Дубна». Об этом сообщила зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Первая партия тестов насчитывает 30 тысяч штук, но скоро компания будет ежегодно выпускать более 500 тысяч единиц этой востребованной продукции. Тесты позволяют получить мгновенный результат с точностьюдо 99%», — рассказала она.

Реклама

Работа тестов основана на методе иммунохроматографического анализа. Они будут востребованы в ветклиниках, лабораториях, фермах и среди владельцев домашних животных.

Компания «Уайт Сервис» одной из первых в стране начала выпускать экспресс-тесты на коронавирус на основе корейской технологии. В новый проект инвестировали 30 миллионов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».