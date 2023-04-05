Подмосковье 05 апреля 2023, 13:17 Производство эксклюзивной архитектурной керамики запустили в Богородском округе

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Компания «Паллада» из Санкт-Петербурга запустила производство керамики в Богородском округе. Сейчас предприятие выпускает черепицу, а в будущем планирует заняться производством интерьерной керамики.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 200 миллионов рублей. Предприятие планирует выпускать около двух тысяч квадратных метров черепицы в месяц. Это эксклюзивная архитектурная керамика, которая используется для реставрации исторически значимых объектов», — сообщил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

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На новом производстве создано 50 рабочих мест, в ближайшее время предприятие планирует расширить штат до 350 человек. Поставки продукции будут осуществляться по всей России.

«Наше головное предприятие расположено в Санкт-Петербурге, мы много лет сотрудничаем с Санкт-Петербургским государственным университетом: на базе „Паллады“ студенты отделения керамики регулярно проходят производственную практику. Лучших мы готовы взять на работу, не дожидаясь получения диплома», — отметил генеральный директор группы компаний «Паллада» Константин Лихолат.

Он также подчеркнул, что подобное сотрудничество обсуждается и с подмосковными колледжами. Отмечается, что производство в Подмосковье направлено в первую очередь на импортозамещение: последние десятилетия черепица поставлялась из европейских стран, а сейчас эта ниша освободилась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в округе появилось свыше 900 новых рабочих мест.

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