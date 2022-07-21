Производство экологичных упаковок обсудили на площадке в Москве

В Москве на коммуникационной площадке «Экологично = экономично» обсудили, как делать экологичную упаковку. Ведь именно она составляет примерно 54% от всего объема отходов, которые попадают на полигоны.

«Задача действительно достаточно амбициозная. Мы должны за почти 8 лет пройти тот путь, которые некоторые страны проходили несколько десятилетий. С точки зрения уменьшения объемов на захоронениях и построения инфраструктры, которая помогла бы все, что мы не захороним, перераработать и запустить во вторичный оборот в экономике», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На обсуждении присутствовали представители всей цепочки — производители упаковки, товаров, операторы по обращению с отходами, переработчики и предприниматели — они тоже должны делать «зеленые шаги». Хороший пример — один из сервисов доставок, он в рамках эксперимента заменил неперерабатываемую упаковку на экологичную. И неожиданно для себя сократил расходы на 50 процентов!

«Мы видим, что поставщики в целом, кому об этом рассказываешь и объясняешь, они начинают работу. Но это требует усилий и времени, потому что далеко не все в курсе, что такое расширенная ответственность производителя. Что он отвечает не только за то, что поставить товар, но и за то, что потом происходит с упаковкой», — отметил руководитель проектов департамента по работе с органами власти X5 Retail Group Вадим Корсун.

Самый важный сейчас вопрос — как выработать простую и понятную схему, ведь упаковка — из разных материалов, поэтому здесь нет единого алгоритма.

«Есть разные способы — можно тестировать упаковку на выбираемость до того, как ее запустил производитель. Сейчас это очень удобный момент, потому что мы знаем, что сменяется упаковка по многим видам продукции, изменяется состав игроков этого рынка, поэтому самое время поднять вопрос», — сказала исполнительный директор ассоциации замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Галимова.

То, что экологичная упаковка дороже — миф. Ее делают из стандартных материалов, в которых нет ничего инновационного. Например, сейчас есть тренд на крафт. Это и стильно, и природе не вредит.

«Однозначный фактор — это неодноразовость упаковки, сейчас 96 процентов потока пластиковых отходов — это одноразовые предметы. Если их оттуда убрать и внедрить в культуру многоразовую — уже будет хорошо. Полигон — это исчерпаемое место, мы не можем его заполнять вечно, а перерабатываемая упаковка — это то, что мы можем продать и получить, например, еще один сепаратор для сортировки или выплатить премию сортировщикам», — отметила заместитель гендиректора группы «Эколайн» Елена Вишнякова.

Стимулирует предпринимателей и правительство. Больше заботы об экологии — больше шансов принять участие в государственных программах. А на новой площадке участники смогут напрямую договориться о тестировании своей упаковки на перерабатываемость.

Ранее стало известно, что грунт из органических отходов протестировали для выращивания цветов на КПО «Восток».