Подмосковье 18 января 2023, 16:30 Производство экологичных модульных домов расширят в Пушкино

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Компания «Эрмейт» из Пушкинского округа получила участок по региональной программе импортозамещения «Земля за 1 рубль». Инвестор расширит производство готовых жилых модулей и создаст дополнительные рабочие места.

Компания «Эрмейт» выпускает уникальные модули для жилья собственной разработки. Это готовые решения для отдыха и проживания в любом месте в любое время года. Продукцию пушкинского завода приобретают в том числе для организации глэмпингов и экологических отелей на природе. География выполненных проектов превышает 30 населенных пунктов по всей России.

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«За счет программы „Земля за 1 рубль“ инвестор сможет расширить свое предприятие. Объем вложений в проект превысит 105 миллионов рублей», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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После расширения импортозамещающего производства в Пушкино появится 65 новых рабочих мест. Проект планируется запустить в третьем квартале 2025 года.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева Подмосковье предоставило инвесторам уже около 60 земельных участков общей площадью свыше 100 гектаров. Ставка в один рубль распространяется на весь срок действия договоров аренды, то есть три года», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.