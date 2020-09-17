Производство экологичных бытовых средств планируют запустить в Красноармейске

Экологичные бытовые средства для мытья посуды, стирки и уборки планируют выпускать в подмосковном Красноармейске. Глава городского округа Александр Федоров посетил площадку для будущего производства.

Федоров рассказал, что раньше красноармейская группа компаний «Пластик Он Лайн» производила пластиковые карты, POS — продукцию, бейджи и ленты для проведения мероприятий. Кроме того, на производстве делали канцелярскую и сувенирную продукцию из пластика и экокожи.

«Сейчас Группа Компаний «Пластик он Лайн» и Компания ООО «СервисХим»» готовятся к выпуску новой продукции — экосредств для бытового использования», —отметил глава городского округа.

По его словам, такие инициативы предпринимателей будут находить отклик у местной власти. Кроме того, новое производство позволит создать рабочие места. Благодаря современному подходу люди будут пользоваться более безопасными средствами в своей повседневной жизни.

Сейчас в Красноармейске ведется строительство лаборатории и производственных помещений. После завершения работ продукцию будут выпускать совместно с крупными европейскими компаниями в соответствии со всеми современными экологическими стандартами, подчеркнули на предприятии.

Группа компаний «Пластик Он Лайн» постоянно осваивает производство новых видов продукции. В период пандемии предприятие одним из первых в России начало выпускать гигиенические наборы. В них входили маски, антисептики и антибактериальные салфетки в индивидуальной упаковке.