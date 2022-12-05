Подмосковье 05 декабря 2022, 12:03 Производство дверей создаст 35 новых рабочих мест в Реутове

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На предприятии ГК «Двери Ягуар» в Реутове планируется создать еще 35 рабочих мест, увеличить заработную плату сотрудникам и выручку. Это обсудили на встрече с главой округа руководители группы компаний.

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Глава городского округа Реутов Станислав Каторов посетил производственную площадку предприятия ГК «Двери Ягуар», чтобы ознакомиться с процессом производства дверей и возможностями оборудования, приобретенного в рамках субсидирования.

В современных трудных условиях компания продолжает стабильно работать, развиваться и прирастать новыми рабочими местами. В настоящее время на предприятии трудятся порядка 30 специалистов, которые перешли на новое оборудование, полученное в рамках оказания мер поддержки предпринимательской деятельности. Будем продолжать поддерживать наш бизнес. Городу нужны новые рабочие места Станислав Каторов.

По словам главы округа, расширение производства стало возможным за счет получения компенсации на закупку оборудования в размере 2,5 миллиона рублей. Компанией был приобретен гидравлический горячий пресс для склеивания больших деревянных деталей. Это позволило увеличить номенклатуру выпускаемых деревянных строительных конструкций и столярных изделий.

Глава муниципалитета посетил и компанию ООО «АСТ». В этом году там завершают строительство нового здания, в котором разместят техцентр, мойку грузового и легкового транспорта.

«Коллеги также возвели новый современный складской комплекс класса А, ремонт внутри продолжается. Компания пользуется высокой популярностью у производителей, импортеров, оптовых торговых компаний и экспортеров Московской области, а запросы на аренду складских помещений вблизи столицы сейчас растут. Крайне важно сохранять положительную динамику, внедрять новые контуры развития экономического кластера, продолжать гибко реагировать на изменения и максимально быстро отвечать на запросы от наших предпринимателей», — отметил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

В Московской области существует порядка семи видов субсидий и несколько кредитно-гарантийных мер поддержки от муниципалитетов, Фонда микрофинансирования Московской области и Гарантийного фонда Московской области.

«Важно масштабировать и распространять меры поддержки на большее количество участников. Предоставляемые в этом году льготы позволят в будущем создать тысячи рабочих мест для наших жителей», — заключил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

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