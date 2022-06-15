Производство дорожной техники откроется в Дубне

В Подмосковье откроется производство дорожной техники на 60 рабочих мест. Проект реализуют в Дубне. Соответствующее соглашение было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и исполнительный директор ООО «Завод дорожной техники „Регион 45“» Павел Тарунин.

Объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей. Благодаря запуску производства в регионе появится 60 новых рабочих мест.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 15 по 18 июня в КВЦ «Экспофорум». Подмосковье представило на форуме собственный инвестиционный маркет, зону импульсивных покупок и презентовало программу «Земля в аренду».