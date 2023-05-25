Подмосковье 25 мая 2023, 16:35 Производство детских игрушек планируют увеличить на предприятии в Пушкино Мининвест

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На предприятии по производству детских игрушек компании «Десятое королевство» в Пушкино прошла встреча заместителя председателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной и местного руководства. Мероприятие состоялось в рамках Недели предпринимательства, которая проходит в Подмосковье с 22 по 28 мая, также встречу приурочили к предстоящему Дню защиты детей.

Гости предприятия познакомились с работой одного из ведущих производителей игрушек в Подмосковье. На площадке «Десятого королевства» в Пушкино расположен современный логистический комплекс и офисный центр площадью более 11 тысяч квадратных метров.

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«У компании „Десятое королевство“ замечательная история, ведь она начиналась как маленькое производство и вскоре превратилась в достаточно крупный семейный бизнес. Сегодня в Подмосковье у нее работают две производственные площадки: на первой и основной осуществляется производство, а на второй — сборка настольных игр. Сегодня компания, на площадках которой работают более 200 сотрудников, выпускает свыше 10 млн игрушек в год», — рассказала Зиновьева.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, ситуация на рынке игрушек меняется регулярно. Производители выпускают продукцию исходя из технологического прогресса и популярных трендов среди детей. Отечественные предприятия используют новые возможности, которые открылись после ухода множества зарубежных брендов из России.

«Нам предстоит архисложная задача не просто вырасти с сегодняшних 10%, а еще и использовать современные тренды и создавать бренды с международным потенциалом. Итоги 2022 года превзошли наши скептические ожидания: выручка российского рынка игрушек составила более 200 млрд рублей. Мы надеемся усилить свои позиции и увеличить долю рынка до 25% за ближайшие два года», — добавила Цицулина.

За более чем 20 лет работы компания «Десятое королевство» многократно пользовалась государственными мерами поддержки. На первой производственной площадке предприятия в деревне Ховань городского округа Шаховская работают пять корпусов, расходы на строительство последнего из них частично компенсировала субсидия от региона.

«В 2021 году наша компания стала участником национального проекта „Производительность труда“. Этот опыт оказался для нас очень полезен, позволил оптимизировать ряд производственных процессов и повысить объемы выпускаемой продукции», — рассказала генеральный директор предприятия Маргарита Мусатова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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