Подмосковье 20 декабря 2022, 13:18 Производство деревянных дверей расширят в Черноголовке

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Инвестиционный проект по строительству нового производственно-складского комплекса реализуют в деревне Ботово (округ Черноголовка). На предприятии будут делать деревянные межкомнатные двери со вставками.

Застройщиком выступит компания «Ремсервис». Она уже получила разрешение на строительство от Министерства жилищной политики Московской области.

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Комплекс построят в рамках расширения действующего производства. Площадь одноэтажного здания составит более 1,5 тысячи квадратных метров. На специальных станках здесь будут производить деревянные двери со вставками и обрамлением. Готовую продукцию будут тут же упаковывать и отправлять на склад.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

Экономическое развитие Московской области вышло в плюс по итогам 2022 года, несмотря на западные санкции и непростую экономическую ситуацию. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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