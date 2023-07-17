Подмосковье 17 июля 2023, 18:24 Производство бытовой химии нарастят в Ступине благодаря реконструкции химзавода АО Ступинский Химический Завод

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Завод в Ступине увеличит производство бытовой химии после реконструкции. Работы планируют завершить в третьем квартале этого года.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, реконструкцию проведут на Ступинском химическом заводе. Модернизация затронет производственный блок и трехэтажный административный корпус бывшего цеха завода стеклопластиков. В здании запустят линии по выпуску бытовой химии, фасовке, упаковке и маркировке продукции. Там будут ежегодно изготавливать 60 тысяч штук тары, девять тысяч тонн чистящих и 51 тысячу тонн санитарно-гигиенических средств.

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Ступинский химический завод – одно из ведущих отечественных изготовителей бытовой химии. Там выпускают более 320 наименований продукции.

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