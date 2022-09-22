Производство электротехники создаст почти 40 новых рабочих мест в Серпухове | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 17:31 Поделиться Telegram

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Viber Производство электротехники создаст почти 40 новых рабочих мест в Серпухове

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В Серпухове ввели в эксплуатацию новые объекты технологического комплекса ООО «Серпуховская бумага». Производство электроизоляционных материалов для трансформаторов и электрооборудования получило инвестиции в размере 225 миллионов рублей.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию новых объектов техкомплекса ООО «Серпуховская бумага». При помощи Центра содействия строительству получено разрешение запуск трех производственных зданий.

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Новые здания площадью 988, 1125 и 1055 квадратных метров соответственно. Объекты представляют собой одноэтажные отапливаемые помещения. Внутри пространство разделено на производственные и вспомогательные залы. Функциональное назначение объекта — производство металлоштампов. Благодаря этому проекту на производстве появится 36 новых рабочих мест.

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Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Сотрудник обеспечивал информационную поддержку и оперативно проводил проверки проектной документации.

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