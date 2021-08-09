Производство битумных капсул запустят в Подмосковье. Они не дадут асфальту расплавиться в жару

Летняя жара в московском регионе вредит дорогам. Нагрузка от транспорта и высокая температура воздуха приводят к образованию колей. Выход из ситуации нашли специалисты Московского автомобильно-дорожного университета (МАДИ). В асфальтобетонную смесь, которой покрывают дороги, предложили добавить модифицированную серу. А для удобства смесь будут поставлять в виде гранул.

Как пояснил генеральный директор компании «Биоэн Терминал» Антон Григорьев, добавка в виде серы увеличит температуру плавления асфальта, а значит, в жару повреждения дорожного покрытия не будет.

«За счет серы поднимается температура плавления асфальта. У него увеличивается теплоемкость, то есть температура поднимается, но асфальт не плавится. В нашу жару, которая была этим летом, колейность не будет образовываться», — рассказал специалист.

Участки дорог из сероасфальтобетона выложили в разных климатических зонах России и стран ближнего зарубежья. Они показали свою эффективность.

Подмосковное нововведение — не добавлять все элементы для улучшения качеств асфальта по отдельности, а соединить битум и присадки в один продукт — битумный гранулят. Экспериментальный участок уложили на МКАД. О том, что показали наблюдения, рассказал заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев.

Он пояснил, что сероасфальтобетон положили в левой скоростной полосе в районе 51-го километра.

«В течение двух с половиной лет мы имели возможность мониторить его состояние. Но и за два с половиной года колея на этом участке составила пять миллиметров. В то время как на смежных участках, выполненных из традиционных асфальтобетонных смесей, колея составила пять-шесть сантиметров. То есть на порядок больше», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Срок службы нового дорожного полотна выше: пять лет при постоянной нагрузке против трех для обычного асфальтобетона. А главное достижение такого материала — он выдерживает жару до +40 градусов.

В основе новой смеси лежит битум. Новый продукт, битумный гранулят, можно перевозить на обычном грузовом транспорте. В отличие от твердого битума для гранулята не требуется плавильное оборудование. Его можно использовать напрямую для изготовления бетоноасфальтной смеси.

Заводы по производству нового продукта открыли в городском округе Коломна и Волоколамском городском округе, на месте бывшей нефтебазы. Местные жители жаловались на неприятный запах от битума, поэтому компания соединила все резервуары между собой специальной системой очистки «Ятаган».

Источник фото: телеканал «360»

«За счет высокого напряжения образуется плазма, специальные такие стеклянные решеточки. И вот в слое этой плазмы происходит разложение углеводородов на простые химические компоненты безвредные. Например, углекислый газ, водяные пары, которые выбрасываются в атмосферу без запаха и без вредного воздействия», — рассказал технический консультант компании «Биоэн Терминал» Шамиль Кудашев.

В систему включат и специальный ангар для налива битума в машины, который сейчас строят на предприятии. Пары будут собираться под крышей и отправляться в систему очистки.

Житель Волоколамска Борис Козырев признался, что очень ждет, когда система заработает в полную силу и все газы из битума будут уничтожаться. «Наверное, все будет хорошо», — сказал он.

Для того чтобы жители округа были уверены в качестве воздуха, на предприятии установят специальные датчики, где появится информация о чистоте атмосферы.