Производство битумных капсул запустят в Подмосковье. Они не дадут асфальту расплавиться в жару
Летняя жара в московском регионе вредит дорогам. Нагрузка от транспорта и высокая температура воздуха приводят к образованию колей. Выход из ситуации нашли специалисты Московского автомобильно-дорожного университета (МАДИ). В асфальтобетонную смесь, которой покрывают дороги, предложили добавить модифицированную серу. А для удобства смесь будут поставлять в виде гранул.
Как пояснил генеральный директор компании «Биоэн Терминал» Антон Григорьев, добавка в виде серы увеличит температуру плавления асфальта, а значит, в жару повреждения дорожного покрытия не будет.
«За счет серы поднимается температура плавления асфальта. У него увеличивается теплоемкость, то есть температура поднимается, но асфальт не плавится. В нашу жару, которая была этим летом, колейность не будет образовываться», — рассказал специалист.
Участки дорог из сероасфальтобетона выложили в разных климатических зонах России и стран ближнего зарубежья. Они показали свою эффективность.
Подмосковное нововведение — не добавлять все элементы для улучшения качеств асфальта по отдельности, а соединить битум и присадки в один продукт — битумный гранулят. Экспериментальный участок уложили на МКАД. О том, что показали наблюдения, рассказал заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев.
Он пояснил, что сероасфальтобетон положили в левой скоростной полосе в районе 51-го километра.
«В течение двух с половиной лет мы имели возможность мониторить его состояние. Но и за два с половиной года колея на этом участке составила пять миллиметров. В то время как на смежных участках, выполненных из традиционных асфальтобетонных смесей, колея составила пять-шесть сантиметров. То есть на порядок больше», — рассказал он.
Срок службы нового дорожного полотна выше: пять лет при постоянной нагрузке против трех для обычного асфальтобетона. А главное достижение такого материала — он выдерживает жару до +40 градусов.
В основе новой смеси лежит битум. Новый продукт, битумный гранулят, можно перевозить на обычном грузовом транспорте. В отличие от твердого битума для гранулята не требуется плавильное оборудование. Его можно использовать напрямую для изготовления бетоноасфальтной смеси.
Заводы по производству нового продукта открыли в городском округе Коломна и Волоколамском городском округе, на месте бывшей нефтебазы. Местные жители жаловались на неприятный запах от битума, поэтому компания соединила все резервуары между собой специальной системой очистки «Ятаган».
«За счет высокого напряжения образуется плазма, специальные такие стеклянные решеточки. И вот в слое этой плазмы происходит разложение углеводородов на простые химические компоненты безвредные. Например, углекислый газ, водяные пары, которые выбрасываются в атмосферу без запаха и без вредного воздействия», — рассказал технический консультант компании «Биоэн Терминал» Шамиль Кудашев.
В систему включат и специальный ангар для налива битума в машины, который сейчас строят на предприятии. Пары будут собираться под крышей и отправляться в систему очистки.
Житель Волоколамска Борис Козырев признался, что очень ждет, когда система заработает в полную силу и все газы из битума будут уничтожаться. «Наверное, все будет хорошо», — сказал он.
Для того чтобы жители округа были уверены в качестве воздуха, на предприятии установят специальные датчики, где появится информация о чистоте атмосферы.