Производство белка и пищевых волокон запустили в Рузском округе

«Завершилась основная фаза строительства завода по производству животного белка и пищевых волокон в Рузе. Цели проекта — минимизация зависимости рынка животных белков и пищевых волокон от импортных поставок. Инвестиции в проект составляют более 350 миллионов рублей», — сказал Андрей Разин.

Завод построило предприятие «Мясокомбинат «Рузский».

«Производственные мощности завода на текущий момент составляют порядка 2,5 тысячи тонн животного белка в год и 2 тысячи тонн пищевых волокон в год. Отмечу, что на предприятии используется только отечественное сырье», — подчеркнул Андрей Разин.

После выхода на полную производственную мощность предприятие станет самым крупным производителем в этом направлении в Европе. К концу этого года мощности завода увеличатся до 10 тысяч тонн производимой продукции в год. Это позволит практически полностью покрывать потребности отечественного рынка, добавил Андрей Разин.

По словам министра, также увеличится и количество новых рабочих мест, сейчас предприятие обеспечило работой около 100 жителей Рузского округа.

Предприятие уже аттестовали на поставки продукции в страны Таможенного союза, Китайскую Народную Республику, Мексику и ряд других стран, уточнил Разин.