Подмосковье 29 ноября 2023, 15:57 Производство БАДов увеличат в Серпухове Unsplash

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Подмосковная компания «Квадрат — С» расширит производство и увеличит ассортимент биологически активных добавок. Реализовать проект поможет Фонд развития промышленности России.

Льготный заем в размере 608,5 миллиона рублей позволит инвестору приобрести оборудование для производства БАДов и провести его наладку.

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«Благодаря средствам займа компания наладит выпуск большого ассортимента БАД, а новое оборудование позволит менять ассортимент в зависимости от спроса. Общий объем инвестиций по проекту составит 766,3 миллиона рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Производство планируется модернизировать к 2025 году. На предприятии появится почти 90 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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