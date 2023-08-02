Подмосковье 02 августа 2023, 14:50 Производство автомобильных багажников создаст 230 рабочих мест в Мытищах Застройщик ООО «Багажник РУ»

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Комплекс по производству автомобильных багажников будет построен в Мытищах. Там смогут получить работу 230 человек.

Как рассказали в Менжу политики Подмосковья, в проект вложи 22 миллиона рублей. Застройщиком выступит компания «Багажник Ру».

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В ходе первого этапа строительства возведут цех металлообработки комплектующих деталей. Туда поставят все необходимое оборудование, среди которого фрезеровальные и лазерные станки и прессы. До 2024 года построят административную часть, склад и логистический комплекс. Это позволит расширить ассортимент компании и создать 230 рабочих мест.

Компания «Багажные системы» — это крупнейший в России производитель багажников для легковых машин. Продукцию используют во многих странах ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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