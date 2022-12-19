Подмосковье 19 декабря 2022, 22:43 Производство асфальтобетонной продукции запустят в Луховицах Резидентом индустриального парка «Южный» станет компания по производству асфальтобетона Телеканал «360»

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Производством асфальтобетонной продукции займется компания «Локо Дизель Сервис», ставшая новым резидентом индустриального парка «Южный» городского округа Луховицы. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что индустриальный парк «Южный» продолжает привлекать новых резидентов, готовых открыть там свои производства.

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«Компания „Локо Дизель Сервис“, получившая статус резидента в этом году, займется выпуском асфальтобетонной продукции. Инвестиции в проект составили 700 миллионов рублей. На предприятии создадут около 80 рабочих мест для жителей городского округа и ближайших муниципалитетов», — рассказала Зиновьева.

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Заместитель председателя правительства Московской области добавила, что предприятие начнет работать в первом квартале 2024 года.

Для компаний — инвесторов, готовых открыть свои производства на территории индустриального парка «Южный», сегодня доступны 146 гектаров земли промышленного назначения. Площадка расположена в 120 километрах от МКАД. На территории есть вся необходимая инженерная инфраструктура, в том числе железнодорожная ветка. Подобрать участок для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках региона, можно на инвестиционной карте Московской области.