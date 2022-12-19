19 декабря 2022, 22:43
Производство асфальтобетонной продукции запустят в Луховицах
Резидентом индустриального парка «Южный» станет компания по производству асфальтобетона
Производством асфальтобетонной продукции займется компания «Локо Дизель Сервис», ставшая новым резидентом индустриального парка «Южный» городского округа Луховицы. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она подчеркнула, что индустриальный парк «Южный» продолжает привлекать новых резидентов, готовых открыть там свои производства.
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«Компания „Локо Дизель Сервис“, получившая статус резидента в этом году, займется выпуском асфальтобетонной продукции. Инвестиции в проект составили 700 миллионов рублей. На предприятии создадут около 80 рабочих мест для жителей городского округа и ближайших муниципалитетов», — рассказала Зиновьева.
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Заместитель председателя правительства Московской области добавила, что предприятие начнет работать в первом квартале 2024 года.
Для компаний — инвесторов, готовых открыть свои производства на территории индустриального парка «Южный», сегодня доступны 146 гектаров земли промышленного назначения. Площадка расположена в 120 километрах от МКАД. На территории есть вся необходимая инженерная инфраструктура, в том числе железнодорожная ветка. Подобрать участок для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках региона, можно на инвестиционной карте Московской области.
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