Подмосковье 15 декабря 2023, 17:31 Производство ароматических диффузоров расширят в Дубне Пресс-служба Мининвеста МО

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Производство ароматических диффузоров и комплектующих к ним расширили в Дубне. Новый объект на территории особой экономической зоны построила компания «Эйс технологии».

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, предприятие работает на территории ОЭЗ «Дубна» с 2018 года. в новый проект вложили 480 миллионов рублей.

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«Расширение предприятия позволит создать более 50 новых рабочих мест для жителей Дубны и ближайших муниципалитетов», — добавила она.

Компания выпускает автоматические ароматические диффузоры, а также картриджи для них.

Всего на территории особой экономической зоны работают свыше 160 резидентов. Подобрать площадь для реализации проекта там можно на инвестиционной карте.

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