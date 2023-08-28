Подмосковье 28 августа 2023, 10:50 Производство архитектурного декора из пенокерамики запустили в Ступине Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Кералайт» запустила производство архитектурного декора в городском округе Ступино. Балясины, пилястры и карнизы производят из пенокерамики, которая практически не подвержена воздействию внешних факторов.

«Мы запустили работу со стандартной восьмичасовой смены. После того как выстроим циклы и подготовим специалистов, постепенно выйдем на круглосуточный режим. Оборудование позволит автоматизировать все расчеты и повысить точность выпуска готовой продукции», — отметила директор завода «Кералайт» Елена Вынышева.

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До конца года на предприятии будет запущено еще одно производство — здесь начнут выпускать теплоизоляционные плиты. Сейчас на площадке ведутся пусконаладочные работы.

«Общий объем инвестиций в проект компании „Кералайт“ составит около 400 миллионов рублей. Производство архитектурного декора уже запущено на полную мощность. Что касается цеха по производству утеплителя, его запуск запланирован на четвертый квартал года», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас на предприятии идет настройка станков по производству утеплителя. В ближайшее время приступят к обучению операторов, которые будут следить за работой оборудования. В будущем компания планирует наладить работу с учебными учреждениями Подмосковья.

«Производственные мощности на первом этапе составят 150 кубометров теплоизоляционных плит в сутки при работе в одну смену. При выходе на проектную мощность объем выпускаемой продукции увеличится до 500 кубометров», — добавил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин. Организация оказала содействие в запуске производства.

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