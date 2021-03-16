Производство аппаратов МРТ запустили в Истре

Производство аппаратов для магнитно-резонансной томографии (МРТ) запустили в Истре. Соглашение о сотрудничестве подписали глава корпорации Philips в России Максим Кузнецов и директор подмосковного «Рентгенпромторга» Николай Блинов.

Выбор пал на Московскую область неслучайно.

«Здесь выбор связан с тем, что достаточно большие заказчики находятся в этом регионе: Москва и Московская область. Ну и опять же компетенции, потому что у нас уже имеется успешный опыт в части ультразвуков и это сотни штук собранных высококачественных технологических продуктов», — так объяснил решение глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ Максим Кузнецов.

На базе «Рентгенпрома» собирают узи-аппараты и компьютерные томографы — по индивидуальному заказу для каждой клиники. Так же будет организован процесс и в случае МРТ. Специалисты будут замерять медицинский кабинет и предлагать сервисное обслуживание. В планах числится выпуск около 50 аппаратов в год.

«Мы сможем быть более гибкими и более быстро удовлетворять потребности наших заказчиков в РФ путем поставки именно того оборудования, которое требуется им», — отметил Кузнецов.

Собственное производство в Московской области сократит стоимость и сроки поставки оборудования. От момента размещения заказа до ввода в эксплуатацию пройдет не больше двух месяцев.