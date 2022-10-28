Производство антисептиков создало новые рабочие места в Серпухове | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 10:44 Производство антисептиков создало новые рабочие места в Серпухове

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Производство дезинфицирующих средств в Серпухове увеличит мощности. Для этого там заработало еще одно административное здание. Благодаря проекту в округе появилось еще 10 рабочих мест.

Компания выпускает средства, которые используются в медучреждениях, на предприятиях и в общепите. В новом здании будут изготавливать пластиковую тару для готового продукта. В проект инвестировали 44 миллиона рублей.

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