Подмосковье 27 января 2023, 15:11 Производственный комплекс в индустриальном парке Солнечногорска достроят в начале 2023 года

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В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске завершается строительство производственно-складского комплекса для малого и среднего бизнеса. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области планируют посетить стройку с итоговой проверкой уже в феврале этого года.

Сейчас объект возводят по графику. В промышленном коворкинге предприниматели смогут разместить шоурумы, склады и цеха с готовой инфраструктурой.

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Сейчас на территории «Есипово» работают 13 резидентов. Они работают в областях автомобилестроения, фармацевтики, металлообработки и других.

На данный момент в регионе функционируют 62 индустриальных парка.

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