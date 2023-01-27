27 января 2023, 15:11
Производственный комплекс в индустриальном парке Солнечногорска достроят в начале 2023 года
В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске завершается строительство производственно-складского комплекса для малого и среднего бизнеса. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области планируют посетить стройку с итоговой проверкой уже в феврале этого года.
Сейчас объект возводят по графику. В промышленном коворкинге предприниматели смогут разместить шоурумы, склады и цеха с готовой инфраструктурой.
Реклама
Сейчас на территории «Есипово» работают 13 резидентов. Они работают в областях автомобилестроения, фармацевтики, металлообработки и других.
На данный момент в регионе функционируют 62 индустриальных парка.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360» .
Солнечногорск
Строительство
Реклама
Реклама