Производства Подмосковья смогут получить гранты на субсидии с 30 июня

Московская область откроет прием заявок на гранты для производств 30 июня. Предприятия смогут получить финансовую поддержку на субсидирование части процентной ставки по кредитам или пополнение оборота. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Глава Мининвеста добавила, что размер субсидий будет достигать 90% от процентной ставки по договору, а сумма кредита должна быть от 10 до 250 миллионов рублей.

«Мерой поддержки смогут воспользоваться производственные предприятия, относящиеся по виду экономической деятельности к сфере ведения Минпромторга РФ. Сумма кредита может быть от 10 до 250 млн рублей. Максимальный размер субсидии — 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 млн рублей для одного предприятия», — объяснила Зиновьева.

Условия для получения гранта — регистрация в Московской области и работа предприятия не менее двух лет. Получить поддержку можно при оформлении новых кредитов или получения транша в рамках уже открытой линии. Подать заявку на участие в отборе предприятия могут на сайте ФРП Подмосковья в электронном виде.