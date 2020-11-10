Производителям пищевой продукции Подмосковья выделили 17 млн рублей

Подмосковье поддержало производителей пищевой продукции. Регион выделил субсидий на общую сумму 17 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В рамках предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным для производства пищевых продуктов, предприятиям агропромышленного комплекса Московской области доведены средства бюджета Московской области в размере, превышающем 16,6 миллиона рублей», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Субсидию разработало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области для поддержки производителей в сложной экономической ситуации, которая сложилась из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал Разин.

Он добавил, что мера поддержки также будет стимулировать производителей пищевой продукции активно работать. Это окажет положительное влияние на экономику Подмосковья.

Всю информацию о субсидии и ее предоставлении можно узнать в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.