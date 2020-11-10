Производителям пищевой продукции Подмосковья выделили 17 млн рублей
«В рамках предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным для производства пищевых продуктов, предприятиям агропромышленного комплекса Московской области доведены средства бюджета Московской области в размере, превышающем 16,6 миллиона рублей», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Субсидию разработало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области для поддержки производителей в сложной экономической ситуации, которая сложилась из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал Разин.
Он добавил, что мера поддержки также будет стимулировать производителей пищевой продукции активно работать. Это окажет положительное влияние на экономику Подмосковья.
Всю информацию о субсидии и ее предоставлении можно узнать в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.