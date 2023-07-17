Подмосковье 17 июля 2023, 20:53 Производителям молочной продукции из Подмосковья продлили сроки подачи заявок на программы поддержки

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Обязательная маркировка молочной продукции стартует для фермеров Подмосковья с 1 декабря. Для комфортного перехода на новую систему срок подачи заявки на господдержку продлили для малых производителей.

С 1 декабря у каждого производителя молочной продукции должна быть регистрация в системе маркировки «Честный знак». По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, для комфортного перехода фермеров на обязательную маркировку были введены меры поддержки.

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«Кроме того, для удобства производителей продлили сроки. Теперь подать заявку можно до 1 сентября включительно», — добавил он.

Оператор системы маркировки «Честный знак» предлагает фермерам две программы поддержки, направленные на компенсацию затрат на приобретение оборудования и расходные материалы для маркировки.

Узнать подробные условия получения поддержки можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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