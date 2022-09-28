Импортозамещающее производство фильтров получит поддержку в Щелкове | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 17:38 Поделиться Telegram

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Viber Импортозамещающее производство фильтров получит поддержку в Щелкове

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Депутат Московской областной думы Сергей Маликов посетил ООО «Фильтрационные Технологии» в городском округе Щелково. Предприятие занимается производством оборудования для фильтрования и очистки газов.

В данный момент на предприятии ООО «Фильтрационные Технологии» работает 230 человек. Производственные площади завода составляют более 5000 квадратных метров.

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«„Фильтрационным Технологиям“ есть, куда расти. Нехватка квалифицированных кадров — инженеров, необходимость увеличения производственных мощностей в условиях санкций — все то, с чем столкнулось руководство предприятия, нужно ему помочь», — сказал Сергей Маликов.

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Депутат отметил, что важно поддержать отечественных производителей фильтров и помочь им создать полноценный комплекс в Щелкове, на уже имеющейся базе.

Председатель совета депутатов городского округа Щелково, президента ТПП Щелково Мария Тарасова считает, что встречи между бизнесом, представителями власти и экспертным сообществом необходимы для развития промышленности. Она подчеркнула, что благодаря такому взаимодействию завод достигнет больших результатов в импортозамещении.

«Важно сказать, что, помимо производственного цеха, на предприятии функционирует отдел разработок и исследований. „Фильтрационные Технологии“ развивают наше, отечественное фильтростроение, это крайне важно. Мы, в рамках Партийного проекта „Выбирай Свое“, окажем всю необходимую помощь в достижении предприятием технологического суверенитета, поддержим импортозамещение», — добавил региональный координатор партийного проекта «Выбирай Свое» в Подмосковье Сергей Маликов.

За годы успешной работы производства, количество изготовленных фильтров в день возросло более чем в сто раз. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Борисов.

«Собственные производственные мощности компании оцениваются объемом более 1,5 миллиона фильтров в год», — рассказал Борисов.

«Выбирай свое» — федеральный партийный проект «Единой России», созданный с целью достижения технологического суверенитета.

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